Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yarın ve ertesi gün Devlet Tiyatroları Zeytinburnu Sahnesinde tiyatroseverlerin beğenisine sunuluyor. Ahmet Önel’in yazdığı, Ali Meriç’in yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı tek perdelik oyun, ananevi Türk tiyatrosunun ögelerinden meddahlık sanatını günümüze taşıyor. Dünden bugüne insanoğlunun mücadelesini ve hayatta dik durarak ayakta kalanların trajikomik hikâyesini anlatan “Eyvah Nadir”, interaktif bölümleriyle seyirciyi sahneyle buluşturuyor. Oyuncu Koray Karaca “Oyunumuz, kültürel değerlerimizden biri olan geleneksel meddahı, güncel hayat ve gelişen teknolojiyle harmanlayarak genç kuşaklara aktarma sorumluluğunu üstleniyor. Konusu itibarıyla da dürüstlük mefhumunun sorgulandığı çağımızda, gençlerimize doğrudan ayrılmamaları gerektiğini nüktedan bir tonda hatırlatıyor” diyor.