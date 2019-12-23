Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Dün sona eren sanat fuarında, İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezinde Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının eseri, sanatseverlerle buluştu. Canlı performanslar, atölyeler ve seminerlerle modern sanatın son numuneleri görücüye çıktı. Ressam Devrim Erbil’in İstanbul Art Show için özel olarak tasarladığı, post modernizmin parçalanma, dağılma ve saçılma temalarına dikkat çeken 10 metrekarelik dev tablosu, sanatçının canlı performansıyla 50x50 santimetreik 40 eşit parçaya ayrıldı. Mercan Dede’nin canlı müzik performansı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Fuarda önceki gün de sanata emek verenler ödüllendirildi. Sanatçılar Mehmet Güleryüz, Ergin İnan, Ekrem Kahraman ve Mahmut Aydın mükâfata layık görüldü.