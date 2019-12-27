Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu yıl “Dijital Yalnızlık” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması’nda 490 filmle büyük başvuru sayısına ulaşıldı. Ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde ilan edildi. Finale kalan 13 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan üç kısa film tespit edilecek. Mükâfatlar 15 Ocak’ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü de 10 bin TL ile ödüllendirilecek.