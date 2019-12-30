Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliğiyle hazırlanan “Yalnızlığın Mis Kokmalı’’ adlı sergi, 10 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında Nişantaşı’nda sanatseverlerle buluşacak. Sergide yer alacak 100’e yakın resimden 40 adedi ilk defa gün yüzüne çıkacak. Otuza yakın büyük ebat eserin de teşhir edileceği sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu’nun ilk çalışma yıllarından başlayarak son eserlerine kadar birçok farklı eserleri yer alacak. Sergiyi değerlendiren Galeri Selvin’in kurucusu Selvin Gafuroğlu “Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin kariyerlerinin hem ilk dönemlerinden hem de olgunluk dönemlerinden 100’e yakın guaj ve yağlı boya tablolardan seçki sunmak öyle umuyorum ki sadece beni değil herkesi heyecanlandıracaktır” dedi.