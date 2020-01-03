Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kitapla aynı ismi taşıyacak filmin yapımcılığını HANN Medya ve Nebil Özgentürk üstlenirken senaryosu Aylin Livaneli tarafından kaleme alındı. Bu sene çekimlerine başlanacak olan eserin senaryosunu Hollywood normlarına göre yazdığını kaydeden Aylin Livaneli “Huzursuzluk, bu coğrafyada bulunan herkese aşina ama bir o kadar da yabancı ve inkâr edilen insanların hikâyesi. Evrensele ulaşmak için önce yerelle barışmamız gerekiyor. Senaryoyu yazarken Meleknaz’ın yaşadığı acıları içimde hissettim” diyor. Roman, Ezidi bir kızın yaşadıkları üzerinden yaşanılan coğrafyanın insan üzerindeki tesirlerine temas ediyor.