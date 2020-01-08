Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Osmanlı el yazmalarının benzersiz numunelerinin yer aldığı İstanbul Araştırmaları Enstitüsündeki “Hafıza-i Beşer” sergisi çerçevesinde üç yeni faaliyet yapılacak. Osmanlının edebiyat ve gündelik hayat kültürüne dair birçok detayı ortaya koyacak faaliyetler, 9 Ocak Perşembe günü, Akif Ercihan Yerlioğlu’nun “Bir İllete Etibba [hekimler] Beş Yüz İlac Yazarlar: Modernite Öncesinde Osmanlı Tıp Yazmaları ve Şifa Kültürü” başlıklı sunumuyla başlayacak. Yerlioğlu konuşmasında Osmanlı tıp ve şifa kültürünün temel özelliklerini ele alacak. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi Müdürü Murat Güvenç ise “Bostancıbaşı Defterlerini Haritalandırmak” başlıklı ilmî araştırma projesini, proje yürütücüleri ile birlikte 16 Ocak’ta anlatacak. “Hafıza-i Beşer” sergisinden ilhamla yetişkinlere yönelik hazırlanan “Şifalı Sayfalar: Doğal Mürekkeplerle Çağdaş Yazmalar” atölyesi de 11 Ocak Cumartesi günü MILKist’in kurucusu Birnur Temel’in yürütücülüğünde gerçekleşecek. Eski kitaplardaki sayfaları yeniden yapmaya odaklanan atölyede katılımcılar bitkilerden elde ettikleri mürekkeplerle kendi yazılarını ortaya çıkaracaklar.