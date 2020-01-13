Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

MÜSİAD Genel Merkezinde yarın prömiyer yapacak olan oyunda, sosyal hayatı uçuruma sürükleyen faiz yükü ön plana çıkarılacak. Ebru Aksakallı’nın kaleme aldığı, Bayram Gündoğdu’nun yönetmenliğini üstlendiği eserde yardımlaşma kültürü, helal kazanç ve ticari ahlak mevzularının öneminde de dikkat çekilecek. Kültür-sanat alanındaki faaliyetlerine Emire Konuk Közberi’nin “Şimdi ve Sonsuzluk” sergisi ile başlayan MÜSİAD, “Bilimden Sanata Yansımalar” sergisi ile Mevlid-i Nebi Sergisini sanatseverlerle buluşturmuştu.