Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şahsi ve sosyal münasebetler bakımından iletişim kurmanın önemine değinilen kitapta, Martin Luther King’in “İnsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler, çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar, çünkü birbirlerini tanımazlar; birbirlerini tanımazlar, çünkü iletişim kurmazlar” düşüncesine vurgu yapılıyor. Yazar Öztürk, Yediveren Yayınlarından çıkan kitapta, mesleki tecrübesi ile akademik birikimini harmanlayarak iletişim mefhumunu bütün yönleriyle okuyucuya sunuyor.