Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk edebiyatının sevilen yazarları hayatlarında ve eserlerinde yer eden patili dostlarını anlattı. Damla Yazıcı’nın yayıma hazırladığı “Edebiyatta Pati İzleri”adlı eser, Karakarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. On yazarın hikâye, deneme, mektup ya da anlatıyla hayvanlarla olan hatıralarını ele aldığı kitapta, edebiyat deyince akla ilk gelen hayvanlardan biri olan kediler de geçiyor, keçiler de... Faruk Duman, İnci Aral, Haydar Ergülen, Buket Uzuner, Doğu Yücel, Sevin Okyay, Neslihan Önderoğlu, Haldun Çubukçu, Murat Batmankaya ve Altay Öktem’ın yazılarının yer aldığı kitapta, yazar hayvan dostluğuna dair edebiyat tarihimizden enteresan hadiseler de mevcut. Kitabın ikinci kısmında Neyzen Tevfik’in bir yerlere gitmeyen Mernuş’undan Nâzım’ın köpeği Şeytan’a, Nurullah Ataç’ın kedi dostluğundan, Tevfik Fikret’in Zerrişte’sine, Bilge Karasu’nun filozof kedilerinden, Fikret Otyam’ın çalınan keçisine kadar uzanan yelpazede yazarların hayvanlarla ilişkilerinden doğan renkli anekdotlar ve iz düşümler okuyucuyla buluşuyor.