Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Çobanoğlu, konuşmasında Türk şiirinin günümüzde de devam eden tesirini anlattı. “Türkçeyi bugünlere taşıyıp getiren Türk şiiri oldu” diyen Çobanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün de aynı şekilde şiir hâlâ hepimiz için bir sığınak ve bir siper olma görevini devam ettiriyor. Bu bakımdan ben ‘büyük Türk şiiri’ olarak ifade etmeyi tercih ediyorum. Bir de hepimizin göstermesi gereken bir saygıya dikkat çekmek istiyorum. O saygıyı asla elden bırakmamamız lazım.” Süleyman Çobanoğlu “Bugün elimizde çok fazla büyük bir şey kalmadı. Büyük Türk mimarisinden bahsedemiyoruz, büyük Türk sinemasından bahsedemiyoruz. Ama şiir konusunda bundan söz etmeye devam etmek, bunda ısrarlı olmak gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde de bulundu.