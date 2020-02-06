Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi salonunda gerçekleşen sergi Maraş Sim-Sırma, Maraş işi, oymacılık, hat, tezhip, bakırcılık, bıçakçılık çarıkçılık, iğne oyası, halı dokuma gibi 100'den fazla eser ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Kadim medeniyetimizin el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

Serginin açılışına katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Toğuzata, "Kadim medeniyetimizin el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Milli Mücadelenin 100'üncü yılında Kahramanmaraşlı sanatkarlar ve zanaatkarlarımız tarafından birbirinden güzel el sanatlarımızı sergisini açtık. Bu sergiler ile yeni nesile eskiden atalarımızdan bize miras olan çok güzel eserleri unutturmamak adına kurslar da düzenledik. Bu gibi organizasyonları gerçekleştiren ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sergi 2 gün açık kalacak.