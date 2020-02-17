Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medeniyetin iskeletinin edep olduğunu vurgulayan Başar, “Edebe dayalı olmayan bir medeniyet batıl bir medeniyettir. Edep sadece Cenab-ı Hakk’a karşı değil, tabiata karşı da olmalıdır” dedi. Başar “Türk İslam sanatlarında kanun derecesinde bir edep vardır. Talebe hocasını ölünceye kadar bırakmaz. Hocası da talebesini evladından daha ileri tutar. Hocası göçer, göçtükten sonra bir bakarsın hocayla öğrencinin arasını ölüm bile ayırmamıştır” diye konuştu. Edebi olmayanlara iltifat edilmemesi gerektiğinin altını çizen Başar, “Hadisi beğenmeyen, ayetleri kafasına göre yorumlayan ama ben âlimim diyen kişilerin ilmine kim itibar eder?” diye sordu.