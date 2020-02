Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Sanatçı Ebru Ceylan’ın yıllardır üzerinde çalıştığı “Samsara” adlı projesi sanatseverle buluşuyor. Yapı Kredi Bomontiada’da yapılan lansmanla kapılarını ziyaretçilere açan multidisipliner resim sergisi bir ilki gerçekleştiriyor. Sergideki “To Be 2” adlı kısımda, dünyada ilk defa sanatın izleyiciler üzerindeki anlık etkisi ölçülüyor. Doç. Dr. Yener Girişken’in geliştirdiği bir metotla “İnsan, sanat ile değişir mi?” ve “Bu değişim ölçümlenebilir mi?” gibi sorulara cevap aranıyor. Sergi sırasında izleyicilere takılan görsel, işitsel ve lokasyona dayalı teknolojik ölçümleme sistemleriyle, ziyaretçilerin gördükleri, izledikleri ya da takip ettikleri sanat eserlerine dair beğenileri, tepkileri ve ilgileri kayıt altına alınıyor.



CEYLAN: KENDİMDEN YOLA ÇIKTIM

Sorularımızı cevaplayan sanatçı Ceylan, “To Be 2” projesinde kendi hislerinden yola çıktığını kaydederek “Aslında ‘Bana ne oluyor da bir sanat eseri üretebiliyorum?’ veya ‘Ben kimi etkileyebiliyorum?’ sorularını kendime sordum” diyor. Sergiyi kurgularken Nikola Tesla’nın verilerini kullandıklarını söyleyen Ceylan “Tesla’nın bir yazısında biyorezonanstan, yani insanların birbirlerini etkilemesinden bahsettiğini gördüm. Tesla ‘İnsanın bir biyorezonansı vardır. Bu 62-72 arasındadır’ diye yazmış. Bu rezonans aralığında iseniz sağılıksınız. Eğer biz bir sanat eseri gördükten sonra bu rakam yükseliyorsa sanatın iyileştirici gücünden söz edebiliriz” şeklinde konuşuyor. Sanatın insana etkisini nörolojik bir sistemle ölçtüklerini savunan Ebru Ceylan “İnsanları bir tecrübe odasına alıyoruz. Yaklaşık 15 dakikalık bir ölçümleme yapıyoruz. Beni alakadar eden şey, bir sanat eserini inceledikten sonra seyircide bir değişim olup olmadığını görmek” diye konuşuyor. Sanatçı Ceylan, yaşanılan his durumlarını raporlayarak sanat ekonomisine kazandıracaklarını da sözlerine ilave ediyor.



DÖRT KISIM VAR

1 Mart’a kadar Yapı Kredi Bomontiada, 4. katta ziyaretçilerini ağırlayacak olan ve koordinatörlüğünü Yalkın Yel’in yaptığı sergi, projenin atölye safhalarının yer aldığı “To Be”, barış temasının da yer aldığı “How”, sanatın seyirciler üzerindeki anlık etkisinin ölçümleneceği “To Be 2” ile ‘Konuşan Resimler’in devamı olarak “Anadolu’nun Ozanları” bölümlerinden oluşuyor.