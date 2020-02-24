Türkiye’de yapılacak festivallerde yarışması planlan film, yurt dışındaki seyircilerle de buluşacak. “Karınca”, nisan ayında Kırgızistan’da yapılacak Türk Filmleri Haftası’nda Orta Asya’daki soydaşlarımıza gösterilecek. Merhameti yüzünden sıkıntı çeken bir adama odaklanılan filmde, Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal ve Birgen Engin başrolü paylaşıyor.
Karınca, şimdi de dünyayı dolaşacak
24.02.2020 - 03:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yönetmen Nazif Tunç’un geçtiğimiz hafta yapılan gala ile seyirciyle buluşturduğu “Karınca” filminin yolculuğu devam ediyor.
Etiketler : karınca filmi,
683549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/683549.aspx
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