Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yapılacak festivallerde yarışması planlan film, yurt dışındaki seyircilerle de buluşacak. “Karınca”, nisan ayında Kırgızistan’da yapılacak Türk Filmleri Haftası’nda Orta Asya’daki soydaşlarımıza gösterilecek. Merhameti yüzünden sıkıntı çeken bir adama odaklanılan filmde, Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal ve Birgen Engin başrolü paylaşıyor.