Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından her yıl telif ve çeviri görüşmelerinde bulunulmak üzere tüm dünya yayımcılarını İstanbul’a çağıran program, bu sene 63 ülkeden 240 yayımcıyı İstanbul’da bir araya getirdi. Türk edebiyatını da dünyaya tanıtacak İstanbul Fellowship dâhilinde Türk ve yabancı yayımcılar telif görüşmesi yapma imkanı sağlıyor. Çok sayıda yayınevi yöneticisi, editör, telif ajansı yetkilisinin İstanbul’da buluştuğu programda binlerce telif anlaşmasının gerçekleşmesi bekleniyor.