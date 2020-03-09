Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ketebe Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eserde, devlet erkânının bile üzerinde bir yetkiyi elinde bulunduran gizli teşkilatları, güç dengeleri, kültürel ve dinî kodlarıyla birlikte Rusya’nın iç dinamikleri ortaya konuluyor. Eserde Altın Orda’nın yıkılışı ile birlikte ülkenin genişlemesinden Korkunç İvan’ın İngiltere’ye sığınma planına, Osmanlı Devleti’ndeki Rus casusluk faaliyetlerinden KGB’nin yeni atağına kadar çarpıcı birçok mevzu ele alınıyor. Rusya’nın iç yapısını deşifre eden kitap, yakın tarihte Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere de ışık tutuyor.