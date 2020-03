Türkiye Gazetesi

Koronavirüs yüzünden sinema sektörü zor günler yaşıyor. Çok sayıda ülkede sinema salonları kapanırken bazı filmlerin çekimleri durduruldu, bazılarının ise vizyon tarihleri tehir edildi. Daniel Craig’in beşinci defa kamera karşına geçtiği, son James Bond filmi “Ölmek İçin Zaman Yok”un vizyonu nisan ayından kasıma alındı. “Peter Rabbit: Kaçak Tavşan”ın gösterimi ağustos ayına alınırken mayısta sinemaseverlerle buluşması beklenen “Black Widow”, “The Woman in the Window” ve “The Personal History of David Copperfield”, vizyon tarihlerini süresiz olarak öteledi. Mayısta gösterimde olması planlanan “Hızlı ve Öfkeli 9” filminin, Kuzey Amerika’da ve dünya çapında 2021’in nisan ayında vizyona gireceği açıklandı. Yönetmen koltuğunda Lana Wachowski’nin oturduğu “Matrix 4”, “The Batman”, “Jurassic World: Dominion” ve “Mission:Impossible” gibi büyük bütçeli filmlerin çekimleri de durduruldu. Bu gelişmeler sonrasında sinema sektörünün son iki aydaki toplam kaybının 5 milyar dolara kadar çıktığı tahmin ediliyor.