Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu çerçevede “Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos” sergisinin 360 derece sanal turunu erişime açan kurum, Sagalassos hafriyat ekibi üyeleriyle yapılan röportajları da video kanallarında yayınlamaya başlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan geçmiş tarihli sergiler ise web sitesinde yine sanal tur ile gezilebiliyor. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılan geçmiş tarihli faaliyetlerin bir kısmının video kayıtlarının paylaşıma açılacağı çalışmalar çerçevesinde ilerleyen günlerde bazı aktiviteler de online olarak gerçekleştirilecek.