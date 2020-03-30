Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Ancak salgın yüzünden maddi zarara uğrayan tiyatrolar, tıpkı sinemacılar gibi endişe içerisinde. CAS Tiyatro kurucusu Muhammet Uzuner “Bir salgın var ve sağlık tedbiri olarak herkes evine kapanmaya çalışıyor. Şimdiden olacaklara dair net bir şey söyleyemiyoruz. Önümüzdeki sezonun ne olacağını bilemiyoruz; biz oyun oynayabilecek miyiz, seyirci gelebilecek mi; bu sorulara cevap vermek zor. İnsanlık adına endişeliyiz” diyor. Uzuner “Kültür Bakanlığı bir çalışma başlatacak galiba ama mahiyetini bilemiyoruz” ifadesini kullanıyor. Tiyatrocu Ahmet Yenilmez ise tiyatronun kronikleşmiş problemlerinin olduğunu kaydederek şöyle konuşuyor: Tiyatrocular gişede %8, diğer durumlarda %18 vergi ödemekte. Tiyatroya bazı destekler yapılmaktadır ama zor günlerde deva olacak bir kurumumuz bile yok. ‘Virüs bitti’ denildiği zaman mağazalar açılacak ama tiyatrolar hemen açılamayacak. Bahar bitiyor, yaz ayları ölü. Biz bu sezonu tamamen kapattık.