Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Leonardo da Vinci’nin doğum gününde gerçekleştirilen Dünya Sanat Günü’nde evlerde olduğumuz için faaliyetler online yapılıyor. Borusan Contemporary de “Bill Viola: Geçici” sergisini bugün dijital ortamda ziyarete açıyor. Video sanatının tanınmış isimlerinden Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk şahsi sergisi, Google Arts & Culture platformu üzerinden sanatseverlere açılıyor. Borusan Contemporary’de 13 Eylül’e kadar sergilenmeye devam edecek serginin online gösteriminde sanatseverler, sergi alanlarını gezebilecek ve eserleri inceleyerek sanatçının üretimi hakkında detaylı bilgiye erişebilecek. Borusan Contemporary, daha önce Google Arts & Culture sayfası üzerinden, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki eserleri ve “Mika Tajima: Esir”, “Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu’ndan Seçki”, “Üvercinka ve Universal Everything: Akışkan Bedenler” isimli geçmiş dönem sergilerini ziyarete açtığını duyurmuştu.