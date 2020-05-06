Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Selim İleri, Necip Tosun, Doğan Hızlan, İnci Aral ve nicesi... Türk edebiyatının yaşayan elli şair ve yazarının, hayatını ve çalışmalarını anlattığı “Yüz Yüze Konuşmalar: Yaşayan Türk Edebiyatı” projesi online ortama taşındı. Telif Hakları Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan ve daha önce kitaba dönüşen projenin video sohbetleri, internet ortamında yayımlandı. “www.yuzyuzekonusmalar.org” adresinden ve YouTube’dan ulaşılabilen söyleşilerde; edebiyatçıların şimdiye kadar pek bilinmeyen düşünme, yaşama, sanat ve edebiyat yönleri bir araya getiriliyor. Elli edebiyatçı, yine sanat dünyasından gelen elli sanatçıya; nasıl bir kültür ikliminden geldiklerinden nasıl bir hayat sürdüklerine, ne hissederek yazdıklarından onlara yol gösterenlerin olup olmadığına kadar birçok mevzuyu anlatıyor. Türk edebiyatında bir ilk olan bu projeyle kültür hayatının zenginleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.