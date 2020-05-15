Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İleri bir tarihe ertelenen festivalin 15 eserinin Türkiye prömiyerleri bugünden itibaren 29 Mayıs’a kadar internetten gerçekleştiriliyor. Bilet alarak “filmonline.iksv.org” adresinden erişilebilecek eserler, beş gün boyunca şahsi erişime açılacak. Programda, “Berlin Alexanderplatz”, “20 Yaşında Öleceksin”, “Hizmetkârlar”, “Daha Büyük Bir Dünya”, “5 Kusursuz Sayıdır”, “Söz Senettir”, “Davacı”, “Deniz Mavileşene Dek Yüzmek”, “Kız Kardeşim”, “Lillian”, “Söğüt”, “1982”, “Walchensee Forever”, “Martin Eden” ve “Küçük Kız” filmleri yer alıyor.