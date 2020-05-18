Her yıl ramazan ayını geleneksel sanat sergileriyle karşılayan Yıldız Holding, bu sene Türkiye Millî Kültür Vakfının (TMKV) hat koleksiyonunun seçkin numunelerinden biri olan “Hazreti Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri” adlı sergisini dijital ortamda ziyarete açtı. Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman ve hattat Ali Toy’un yönlendirmeleriyle 37 hat ile 26 tezhip sanatçısının Veda Haccı hutbelerinden seçtiği metinleri nakşetmesiyle ortaya çıkan eserler, www.vedahaccihutbeleri.org sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret edilebiliyor.
Eşsiz kelamlar sanatla buluştu
18.05.2020 - 02:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 03:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazreti Peygamber’in Veda Haccı hutbeleri hat sanatıyla işlendi, online ortamda sanatseverle buluştu...
Etiketler : Veda Haccı,
704873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/704873.aspx
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