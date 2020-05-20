Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ketebe Yayınları Yönetmeni Furkan Çalışkan, “Yayınevimiz Türk edebiyatının seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihin engin zenginliğine meraklıları ve araştırmacıları davet edecek nitelikteki çalışmalara, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyasının verimlerine, maneviyat tarihinin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapıyor. Yazar Serap Ekizler Sönmez’in iki yılda Anadolu’yu dolaşarak hazırladığı, ‘Anadolu Selçuklu Sanatının Geometrik Dili’ de koleksiyonculara özel baskısıyla 300. eser olarak kitapseverlerin karşısına çıkacak” dedi. İHA