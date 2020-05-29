Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Edebiyat Günleri’nde, önceki sezonlarda sahnelenen şiir ve hikâye dinletilerinin tam kayıtları, sanatçıların evde kaydettikleri özel performanslar ile Kibele Sanat Galerisi’nde 2015 yılında gerçekleşen ”Biz Mektup Yazardık” başlıklı sergiden ayrıntıların yer alacağı bir antoloji edebiyatseverlerle buluşacak. Attilâ İlhan, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Sait Faik Abasıyanık’ın hikâye ve şiir dinletilerinin video kayıtlarının erişime açılacağı programda; Pelin Buzluk, Kemal Varol, Ethem Baran, Yalçın Tosun ve Melisa Kesmez hikâyelerini okuyacak, Cevat Çapan ve Haydar Ergülen şiirlerini seslendirecek.