Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerini, normalleşme sürecinde de sürdürüyor.

"7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle 23 Nisan'da başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri"yle devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi eklendi.

9 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı, binlerce müzisyenle sahne alacak.

Her gün saat 21.00'de Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserler, ayrıca televizyon kanallarında da müzikseverlerle buluşuyor.

Konser programı

İstanbul Boğazı'nın yanı başında Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin daha önce ilk 10 günlük bölümü açıklanmıştı.

9 Haziran'da Ajda Pekkan, 10 Haziran'da Sibel Can, 11 Haziran'da Demet Akalın ve Alişan, 12 Haziran'da Funda Arar ve Hakan Peker, 13 Haziran'da Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam konserlerinin ardından, 14 Haziran'da Bingöl'de yaşanan deprem nedeniyle programa 2 gün ara verilmişti.

Bugün itibarıyla devam edecek konserlerin 3 Temmuz'a kadarki yeni programı da belli oldu. Konserlerin 3 Temmuz'dan sonraki programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde bu akşam ve takip eden günlerde sahne alacak isimler şu şekilde:

16 Haziran

Işın Karaca

Coşkun Sabah

17 Haziran

Serdar Ortaç

Sinan Akçıl

18 Haziran

Muazzez Ersoy

Zekai Tunca

19 Haziran

Özhan Eren

Orhan Hakalmaz

Ceyhun Çelikten

20 Haziran

Ebru Yaşar

Bülent Serttaş

21 Haziran

Nükhet Duru

Selami Şahin

22 Haziran

Hande Yener

Kutsi

23 Haziran

Murat Dalkılıç

Gökhan Tepe

24 Haziran

Yavuz Bingöl

Hilal Özdemir

25 Haziran

Fatih Kısaparmak

Gülay

26 Haziran

Zerrin Özer

Ümit Sayın

27 Haziran

Melihat Gülses

Sami Özer

28 Haziran

Uğur Işılak

Şükriye Tutkun

29 Haziran

Mustafa Keser

Burcu Güneş

30 Haziran

Özdemir Erdoğan

Emre Altuğ

1 Temmuz

Metin Şentürk

Derya Uluğ

2 Temmuz

Murat Kekilli

Merve Özbey

3 Temmuz

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