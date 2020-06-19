Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Meşhur oyuncu, Instagram’da katıldığı sohbette Türkiye’nin mülteci polirikasından sitayişkâr sözlerle bahsetti. Matt Dillon ‘’Türkiye, bölgede mültecilere en çok yardım eden ülke, özellikle Suriye’den gelenlere. Harika bir iş yaptılar’’ dedi. Myanmar’da etnik şiddetten kaçan binlerce Arakanlı Müslüman’ın yaşadığı mülteci kamplarını ziyaret eden ilk yıldız isim olan Dillon “Kampları ziyaret ettiğimizde yaşananları ilk elden gördük. Büyük bir acı vardı. Bangladeş’te 600 binden fazla Arakanlı mültecinin yaşadığı dünyanın en büyük mülteci kampını da ziyaret etmek istiyorum ancak şu an salgın sebebiyle bu mümkün değil” şeklinde konuştu.