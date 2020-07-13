Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, projenin hem bir ilki barındırdığını hem de sektörün ihtiyaçlarını belirlediğini söyledi. Yavuz “Bu yıl senaryo eğitimleri de verelim istedik. Fonumuz sadece usta yönetmenlere has bir proje değil. Bu sene ilk filmini çekecek 4 yönetmene bir kontenjan ayırdık. 8 tane de uzun metraj çekmiş yönetmenlere kontenjan ayırdık" dedi.

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan faaliyette, 17 Temmuz'a kadar sektörün önde gelenleri online eğitimler verecek, özel yayınlar ile Feriye'de söyleşi ve paneller yapılacak.