MURAT ÖZTEKİN

Büyükyalı içinde bulunan mekân, Art On İstanbul Sanat Galerisi iş birliğiyle hazırlanan “Kozayı Örmek” sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların yeni medya, fotoğraf, resim, rölyef ve heykel gibi farklı dallardan eserleri yer alıyor. Serginin ismi, hayatın her daim yeniden inşa edilebileceğini ve dönüşmek için insanın kendi ile baş başa kaldığı zamanın önemini işaret ediyor. Sergide yer alan eserler, sanatçıların üretme sürecinde kapandıkları kozadan nasıl bir sonuçla çıktıklarını ve kendi zamanlarının tanıklığını nasıl üstlendiklerini örnekliyor. 16 sanatçının 70’e yakın eserle yer aldığı sergi, mekânın kendine has özelliklerinin korunduğu yerleştirme ile 21 Eylül’e kadar görülebilecek.