Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Bosna Hersek'te bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Saraybosna Film Festivali, pandemi tedbirleri çerçevesine online ortamda devam ediyor. 14 Ağustos'ta başlayan festivalde Türk filmleri ve TRT'nin ortak yapımcı olduğu eserler de seyirciyle buluşuyor. Türkiye'nin yanı sıra bölge ve Avrupa ülkelerinden 49 filmin yarışacağı festivalde, Türk yönetmen Fatih Özcan'ın 2020 yapımı "Mavzer" filminin de dünya prömiyeri yapılacak. Festivalin belgesel kategorisinde Eytan İpeker yönetmenliğinde çekilen ortak yapım "Yarışmacı" (The Pageant), kısa film kategorisinde Irmak Karasu'nun yönettiği "Mamaville" ile öğrenci filmi kategorisinde Zeynep Dilan Süren yönetmenliğindeki ortak yapım "İstanbul Depresyonu" da yer alıyor. Yönetmenliğini Bekir Bülbül’ün yaptığı ‘Bir Tutam Karanfil’ isimli film projesi de, Saraybosna Film Festivali’nin Cinelink Ortak Yapım Marketi’ne seçildi. Festivalde Bosnalı yönetmen Pjer Zalica’nın yönettiği TRT yapımı "Odaklan Babaanne" de SFF'nin resmî internet sitesi üzerinden seyirciyle buluştu. Jüri başkanlığını Oscar ödüllü Fransız yönetmen Michel Hazanavicius'un üstlendiği festival, 21 Ağustos’a kadar devam edecek.