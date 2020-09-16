Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapı Kredi Kültür Sanatta dün açılışı yapılan “Karagözüm İki Gözüm” adlı sergi, başta efsane Karagöz sanatçısı Rağıp Tuğtekin’in figürleri olmak üzere çok sayıda Karagöz eserini bir araya getirdi. Açılış konuşmasını Yapı Kredi Kültür Sanat Müdiresi Tülay Güngen’in yaptığı sergiyi, küratör Cengiz Özek tanıttı. Sergide, 19. asrın sonundan bugüne Tuğtekin ve 20’den fazla Karagöz sanatçısının yaptığı 350 tasvir, sanatseverlere sunuldu. Sorularımızı cevaplayan Özek “Rağıp Bey, benim hocamın hocasıdır. Daha 14 yaşındayken onun koleksiyonu üzerinde çalışmış, bakımlarını yapmıştım. Şimdi onun figürlerini sergilemek bana nasip oldu. Sergide Tuğtekin’in yanı sıra onun etkilendiği ve yetiştirdiği isimlerin eserleri de var” dedi.

MİLLî DEĞERİMİZ

Eski figürler ile günümüz sanatçılarının figürlerini birlikte sergileyerek Karagöz sanatının değişimini ortaya koyduklarını söyleyen Cengiz Özek “Bu sergi günümüzde Karagöz’ün güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Karagöz geçmişte kalan bir sanat değil; günü takip ediyor. Öte yandan bu millî değerler, globalleşen dünyada bizi herhangi bir yerden ayırıyor” şeklinde konuştu. Tuğtekin’in Karagöz sanatının bugünlere gelmesine vesile olduğunu söyleyen Özek “Rağıp Hoca, hiç boş durmadı; her gün Karagöz figürü yaptı. O olmasaydı Karagöz bugünkü durumuna zor ulaşırdı” ifadelerini kullandı.