Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ta sanatseverlerle buluşmaya devam eden Milat sergisi, şair Lale Müldür’ün son dönemde üzerinde çalıştığı resimlerini bir araya getiriyor. Müldür’ün şiirlerinde açığa çıkan imajların izlerini taşıyan resimler, şairin dünyasıyla yeni karşılaşmalar sunuyor. Sergilenen resimlerde öne çıkan temel öğelerin başında figür geliyor. Müldür, figürlerinin çoğunda dostlarına ait portreleri sunuyor. Portreler arasında şairin Albert Durer gibi ruhsal yakınlık kurduğu sanatçılar da yer alıyor. Müldür’ün resimleri dostlarına, yakınlarına ithafla başlayan ya da onlara hitaben yazdığı şiirleriyle ortaklık taşıyor. Adını Lale Müldür’ün son kitabı “Tehlikeliydi, Biliyordum”un ilk şiiri Milat’tan alan sergi, sanatçının üretiminde bir kırılma anını düşünmek arzusundan da besleniyor.

SERGİNİN KİTABI DA BASILDI

Serginin ayrıca Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan bir de kitabı bulunuyor. Eserde Lale Müldür’ün şiirlerinden bir seçki, Fisun Yalçınkaya’nın kendisi ile yaptığı röportaj ve Kevser Güler’in bir metni yer alıyor. Milat sergisine online etkinlikler de eşlik edecek. Küratörlüğü Yapı Kredi Kültür Sanat Sergiler Direktörü Kevser Güler tarafından üstlenilen sergi, 31 Ekim’e kadar gezilebilecek.