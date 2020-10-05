Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla yapılacak festival, İstanbullulara yeni keşif rotaları sunacak. Merkez üssü Yapı Kredi bomontiada olacak sergilerin bu seneki durakları arasında; Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alacak. 212 Photography Istanbul; sergiler, online atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler, portfolyo değerlendirmeleri ve uluslararası bir yarışmanın yer aldığı programıyla takipçilerine geniş bir içerik sunacak. Michal Cheblin, Ouka Leele, Clemens Ascher, Julia Hetta ve Bruno Barbey gibi ünlü sanatçıların enstantaneleri festival çerçevesinde görülebilecek.