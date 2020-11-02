Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Galeriler, koleksiyoncular ve sanatçı projelerini bir araya getiren faaliyet, 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarda görülebiliyor. Artweeks@Akaretler’e 10 sanat galerisi, yüzlerce eserle katılıyor. İyilik İçin Sanat Derneği’nin hayata geçirdiği “Pasajda Bir Yıl”, “Anadolu’dan İzlenimler” ve “Atölye Cer” projelerinde yer alan sanatçılar da eserlerini faaliyette sergiliyor.

Sorularımızı cevaplayan Artweeks@Akaretler Organizatörü Sabiha Kurtulmuş, sanat dünyasında bir dayanışma ruhu yaşandığına temas ederek “Bu sene bağımsız sergilerin bir arada açılması, sıkıntıda olan sanatçılar için çok önemliydi. Biz bir tema belirlemedik ama birliktelik ve dayanışma ön plana çıkıyor” diyor.

YENİ YAPILANMALAR OLACAK

Pandemi döneminde bütün dünyada sanat âleminin zor durumda düştüğünü kaydeden Kurtulmuş “Bütün dünyada yüzde 70’in üzerinden sanat iş gücü kaybı var. Belki pandemi durumları eşitledi bile diyebiliriz. Ben büyük sanat fuarlarının iki sene daha yapılamayacağını düşünüyorum. Bunun yerine daha dikkatli olacağımız, sanatsız da kalmayacağımız yeni bir yapılanmanın olacağı kanaatindeyim” şeklinde konuşuyor. Pandemide “umut” hislerinin öne çıktığını söyleyen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam ediyor: “Tabii, pandemi konusu üzerine eser üreten sanatçılar oldu. Ama umut eserlerde ön planda.” Artweeks@Akaretler 8 Kasım’a kadar açık kalacak.