Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Âlemlere Rahmet Kısa Film Yarışması, bu sene pandemiye rağmen 1-4 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşuyor… Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Fatih Belediyesinin katkıları ile Siyer Vakfı tarafından bu sene altıncısı tertiplenen yarışmanın finalistleri bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Topkapı Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya yarışma heyeti ve jüri üyelerinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından isimler iştirak etti. Bu sene “Aile” teması ile yapılacak yarışmada “Ulusal” ve “Uluslararası” olmak üzere iki ayrı bölüm ve dört ayrı kategoride toplam sekiz en iyi esere ödül verilecek. Yarışmada mükâfat alacak finalist eserlerinin yanı sıra özel bir antoloji (seçki) ile öne çıkan eserler, online olarak gösterilecek. Organizasyonun “Şeref Misafiri” merhum yönetmen Ahmet Uluçay adına ailesine plaket verilecek. Toplantıda konuşan yarışmanın koordinatörü Cemil Nazlı, global salgın döneminde her türlü zorluk ve sınırlamaya rağmen sinemaya destek vermek istediklerini söyledi. 63 ülkeden toplam 574 eserin kabul edildiği yarışmanın önceki senelere nazaran bu sene en yüksek katılım ile teveccüh gördüğünü, her sene artan ilgi ve alakanın bu yıl eserlere de yansımış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nazlı, yeni belgesel kategorisinin yarışamaya renk katacağını belirtti.