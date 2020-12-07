Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Contemporary İstanbul Vakfı tarafından hayata geçirilen faaliyet çerçevesinde 53 sanatçının meydana getirdiği dijital sanat eserleri, 3 Ocak'a kadar şehrin 59 farklı noktasında sergilenecek. 7 LED ışık enstalasyonu, 2 dev ölçekli led eser, kamusal ve özel alanlarda ve dev ekranlarda konumlandırılacak. Proje dâhilinde 30 yeni medya sanatçısının dijital videoları şehrin farklı noktasındaki ekranlarında olacak. Augmented Reality tekniği ile üretilmiş 15 sanatçının eserleri de, mobil cihazlarla tecrübe edilebilecek. İstanbul The Lights çerçevesinde tarihi sonra duyurulacak bir mapping gösterisi de yapılacak.