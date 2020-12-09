Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Proje çerçevesinde artan dijital ekran kullanımına karşı ebeveynlere kitap okuma alışkanlığının yeniden kazandırılması çağrısında bulunuluyor. Proje Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Yapı Kredi Yayınları Genel Müdiresi Tülay Güngen ve Ahmet Ümit’in katıldığı toplantıyla basına tanıtıldı. Toplantıda konuşan Ahmet Ümit “Ailede masal anlatan dede nine yoksa o ailede yazar zor yetişir” diye konuştu. Projede ebeveynlere kitaplar hakkında eğitimler verilecek. Aynı zamanda eğitime katılan anne babalara kitaplar hediye edilerek “ekransız” ev içi faaliyetleri desteklenecek.