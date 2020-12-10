Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanat fuarı Contemporary İstanbul, bu sene pandemi sebebiyle online ortamda sanatseverlere sunulacak. 21 Aralık - 6 Ocak tarihlerinde 15. defa yapılacak fuarın “Plugin Yeni Medya” kısmında yapay zekânın sanattaki tesirini gösteren birbirinden enteresan eserler yer alacak. Siemens Ev Aletleri’nin desteği ve Esra Özkan’ın küratörlüğünde gerçekleştirilecek “Plugin”de ham maddenin, dijital sanatta nasıl işlendiği, on beş sanatçının işleri üzerinden ele alınacak. Bu yıl “RW. [post-]” temasıyla bir araya gelen sanat eseleri; teknoloji, bilim ve ekonomi gibi konularla insanın hibrit hâle geldiğinin altını çizecek. Eserler, bu yüzyılın en önemli konularından biri olan ve yakın geleceği şekillendiren insan-makine iletişimini de merkezine alıyor. Sotheby’s müzayede evinde ilk kez yapay zekânın ürettiği insan portrelerini açık arttırma ile koleksiyonculara sunan Alman sanatçı Mario Klingemann, yapay zekâyla var olmayan insanların portrelerini yapan Hideaki Okawa ve makine öğrenmesi üzerine çalışan Sofia Crispo da bölümdeki on beş sanatçı arasında yer alıyor. Eserlere, fuar tarihlerinde “virtual.contemporaryistanbul.com/welcome” internet adresinden ulaşılabilecek.