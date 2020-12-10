Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ayşenur Erdoğan'ın hazırladığı kitap, Fatih Belediyesi tarafından neşredildi. Çalışmada Fatih ilçesinin semtleri belirlenerek; Roma, Bizans ve Osmanlıdan kalma tarihî eserlerle alakalı kaynaklar tespit edildi. Daha sonra Fatih’i ve onu meydana getiren eserlerle ilgili araştırmalar yapılarak, binlerce çalışma ortaya çıkarıldı. Kitapta çalışmalar; kitap, tez, makale, kitap içi, ansiklopedi gibi tür ayırımı yapılmaksızın, hangi konu ile ilgili ise yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralandı.