Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY’ye ait bir kargo uçağıyla Türkiye’ye getirilen eser, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından tanıtımı yapılarak İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilendi. Programda konuşan Bakan Ersoy “Bize ait olan mirası korumak için büyük hassasiyetle hareket ediyoruz. İşte bunun bir sonucu olarak, 1960’lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir” dedi. Kybele’nin daha sonra Afyonkarahisar’da yapılacak bir müzeye taşınacağı açıklandı.