THY’ye ait bir kargo uçağıyla Türkiye’ye getirilen eser, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından tanıtımı yapılarak İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilendi. Programda konuşan Bakan Ersoy “Bize ait olan mirası korumak için büyük hassasiyetle hareket ediyoruz. İşte bunun bir sonucu olarak, 1960’lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele heykeli artık ait olduğu topraklara, vatanına gelmiştir” dedi. Kybele’nin daha sonra Afyonkarahisar’da yapılacak bir müzeye taşınacağı açıklandı.
Kybele artık vatanında
14.12.2020 - 03:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Tarihî geri dönüş” devam ediyor... 1960’lı yıllarda Türkiye’den kaçak yollarla İsrail’e götürülerek satılan, 1.700 yıllık Kybele heykeli, on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD’den ana vatanına ulaştı.
Etiketler : mehmet nuri ersoy,kybele,
753039 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/753039.aspx
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