Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Çağıl Kaya Trio’nun sahne alacağı konser, zor geçen bir yıl sonrasında pandemiye karşı ön safhalarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, hizmet sektörü emekçilerine, öğretmenlere, ve kültür sanat aktörlerine bir teşekkür manası taşıyor. Vokalde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer’in yer aldığı Çağıl Kaya Trio; caz müziğinin sevilen eserleri ve kendi besteleriyle müzikseverlerin karşısında olacak. Konser, bu akşam saat 19.00’da TRT2’de, 29 Aralık Salı günü saat 20.30’da ise SSM YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.