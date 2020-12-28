Önceki gece Ataşehir'de bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde "Jüri Özel Ödülü"ne, Uludağ Üniversitesi Adli Tıp anabilim dalında araştırma görevlisi olan Dr. Turgut Kanal’ın "Yaren" filmi layık görüldü. Yarışmada birinciliği “Naftalin” filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek, ikinciliği “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” filmiyle Kasım Ördek, üçüncülüğü “Bugün Ölmek İstemiyorum” filmiyle Onur Sefer kazandı. İHA
Kısa film ödülü sağlık çalışanının
28.12.2020 - 02:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 02:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık temasıyla yapılan 4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın kazananları mükâfatlarını aldı.
Etiketler : Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması,
755920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/755920.aspx
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