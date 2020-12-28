Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece Ataşehir'de bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde "Jüri Özel Ödülü"ne, Uludağ Üniversitesi Adli Tıp anabilim dalında araştırma görevlisi olan Dr. Turgut Kanal’ın "Yaren" filmi layık görüldü. Yarışmada birinciliği “Naftalin” filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek, ikinciliği “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” filmiyle Kasım Ördek, üçüncülüğü “Bugün Ölmek İstemiyorum” filmiyle Onur Sefer kazandı. İHA