Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2020’de Kuzey Amerika’da gişe hasılatları 2,2 milyar dolarda kalarak bir önceki seneye göre yüzde 80 azaldı. Almanya’da ise 2020 gişe hasılatlarının yüzde 70 düştüğü görüldü. Ancak geçen sene 33,7 milyon bilet satan Alman sinemalarında yerli film seyretme nispeti yüzde 20’lerden %30’lara yükseldi. İngiltere ve İrlanda’daki gişe rakamları ise bir önceki yıla göre yüzde 76 düştü. İngiltere’de de en çok seyredilen film, ülkenin yerli yapımı olan ‘1917’ydi. Hong Kong’daki gişe rakamları da Covid-19 salgınının tesiriyle %72 azaldı. En çok seyredilen filmler arasında ise Uzak Doğu’dan eserler öne çıktı. Türkiye’de de geçtiğimiz yılda gişe hasılatı 980 milyon TL’den yaklaşık 300 milyon TL’ye düşerken yerli filmlerin seyirci sayısının oranı %80’e çıktı. Ülkemizde 2020’de yerli filmler için biletli seyirci sayısı 13,9 milyon iken yabancı filmlerin biletli seyirci sayısı 3,5 milyon olarak gerçekleşti.