Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk müziğinin önemli bestecisi ve eğitmeni Muammer Sun, bu sabah Ankara'da vefat etti. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nu ve TRT Müzik Dairesini kurmasının yanı sıra birçok başarılı işe imza atan Sun, uzun süredir çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Tedavi için hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki usta besteci ve eğitmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başta Fazıl Say olmak üzere birçok ünlü isim üzüntülerini sosyal medyada yazdıkları mesajlarla dile getirdi.



Piyanist ve besteci Fazıl Say, "Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük. Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız” ifadesinde bulunarak, Sun’un ailesine sabırlar diledi.



Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise "Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız" mesajını yayınladı.