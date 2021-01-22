Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yazar Zülfü Livaneli ve sivil toplumcu Ayla Göksel’in liderliğinde derlenen ve İletişim Yayınlarından çıkan “İyiliği Düşünmek”, toplumun farklı kesiminden insanları iyilik mefhumu üzerine düşünmeye çağırıyor. On altı yazarın katkısıyla hazırlanan eser; iktisattan psikolojiye, dinden sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilikten bilime, felsefeden tabiata uzanan geniş bir yelpazede iyiliğin izini sürüyor. Ioanna Kuçuradi, Tanıl Bora, Bekir Ağırdır, Yankı Yazgan, Ahmet İnsel, Hidayet Şefkatli Tuksal, Ömer Madra, Kemal Sayar, Nurcan Baysal, Serdar Tekin, Hakan Altınay, Burcu Karakaş, Mehmet Ali Çalışkan ve Zafer Köse kitaba katkı sunan yazarlar arasında yer alıyor.