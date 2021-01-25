Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tiyatro oyunları karantina günlerinde online ortamda seyirciyle buluşuyor. Tiyatro ile sinema formlarını harmanlayan “Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar” oyununun galası önceki gece, online ortamda gerçekleşti. Ferdi Çetin’in kaleme aldığı Yeşim Özsoy’un yönettiği ve Kübra Balcan, Yaman Ceri, Meral Çetinkaya, Banu Fotocan ve Ahmet Ayaz Yılmaz’ın rol aldığı oyun YeniPerform’da online olarak seyredilebiliyor. Bir kadının hiç yaşanmamış bir aile yemeğini hayal etmesine odaklanan eser; oyuncularla seyirciyi bir araya getirmeden video, ses, performans ve yerleştirmenin birleşiminden bir estetik ortaya çıkarıyor. Pandemi sırasında yazılan film tadındaki oyun, hem dönemin hissiyatını yansıtıyor hem de böyle bir dönemde farklı bir seyir tekniği oluşturuyor.

GARİP BİR TECRÜBE

Oyunun yönetmeni Yeşim Özsoy “Bu dönemde ne yapmamız gerek diye düşündüğümüzde böyle bir eser ortaya çıktı. Yüz yüze gelemeyen oyuncuyu ve seyirciden yola çıktık. Oyun, bu dönemde yaşadığımız bir araya gelememe durumuna temas ettiği için etkileyici oldu. Benim için garip bir yönetmenlik tecrübesiydi” diyor.