Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Modern Sinema’nın “Oscar’ın Yabancıları” adlı programı, 16 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında online ortamda, ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood’un “ötekisi” sayılan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve değişik ideolojileri temsil eden filmler, programda görülecek. O eserler arasında, modern hayattaki kimlik kaybı üzerine bir alegori olan Yunanistan’ın Oscar adayı “Elmalar” (Mila, 2020), bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin dev bir sağlık skandalını ortaya çıkarma hikâyesini anlatan Romanya’nın belgesel adayı, “Kolektif” (Colectiv, 2019), yönetmen Thomas Vinterberg ile oyuncu Mads Mikkelsen’in yeniden buluştuğu, erkeklik üzerine Danimarka filmi “Körkütük” (Druk, 2020), Arjantin’den bir anne-kız ilişkisi odaklanan aile dramı “Uyurgezerler” (Los Sonámbulos, 2019) ve Fas’tan bir kara komedi olan “Bilinmeyen Aziz” (Le Miracle du Saint Inconnu, 2019) yer alıyor.