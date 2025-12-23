İhlas Haber Ajansı
Bu da ağaç hırsızlığı! Kameralara aldırmadan kapıp gittiler
Kahramanmaraş’ta iki şahıs, bir parkta bulunan büyük saksılı ağacı araca yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara da yansıdı.
Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde bulunan Edik Parkı'nda araçla gelen 2 kişi, park içerisinde bulunan büyük saksı içindeki ağacı aldı.
KAMERALARA YAKALANDILAR
Şüpheliler, ağacı yükledikleri araçla park alanından ayrıldı. Yaşanan hırsızlık olayı, parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis inceleme başlattı.
Park, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilenmiş ve vatandaşların hizmetine sunulmuştu.
