Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı” başlıklı ONLINE sergi, izleyicilere bir teşekkür mahiyeti taşıyor. Klasik müzikten caza, danstan çocuk oyunlarına, şiir ve hikâye dinletilerinden yerli projelere uzanan faaliyetlerin video, afiş, broşür ve fotoğraflarıyla yer aldığı sergiye www.issanat.com.tr ana sayfasından ulaşılıp, 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor. Online sergi, “Divalar”, “Dünyanın Sesi”, “Yerelle Evrenselin Buluşması”, “Ustalara Saygı”, “Virtüöz Ezgiler”, “Parlayan Yıldızlar”, “Masallar Diyarı”, “Kitaplardan Mikrofonlara” ve “Kulisin Sesi” sahnelerinden oluşuyor.