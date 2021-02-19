Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Nakkaş Osman Surnâme-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi" ziyarete açıldı. Hologram ve özel projeksiyon teknolojisiyle gerçekleştirilen "360 Kültür Sanat" projesi çerçevesinde hazırlanan sergi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Dijital sergide, 16. asırda yaşamış, Türk minyatür sanatının en önemli temsilcilerinden Nakkaş Osman’ın çeşitli eserlerinden 15 minyatür, "Surname-i Hümayun"daki 32 minyatür ve Surname’nin hikâyesini anlatan üç boyutlu hologram film gösterimi yer alıyor. Sergi, hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. Türk sanatlarından minyatür, Türkiye'nin teşebbüsleriyle 2020 yılının son günlerinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alınmıştı.